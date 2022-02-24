Бомбосховища та укриття у Чернігові: адреси

У разі евакуації чернігівці мають ховатися у бомбосховищах та укриттях. За даними вказаними на сайті міської ради, у Чернігові - 15 бомбосховищ та понад 900 укриттів. Їх мали привести до ладу минулого тижня. Таке доручення дав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Захисні споруди цивільного захисту розташовані за такими адресами:

вул. Волковича, 25

вул. Елеваторна, 1

вул. Малиновського, 36

просп. Миру, 194

провул. Гомельський, 17

вул. Попова, 6

вул. Шевченка, 105 а

просп. Перемоги, 95

вул.1-го Травня, 173

вул.1-го Травня, 180

вул.1-го Травня, 172

вул.1-го Травня, 170

вул.1-го Травня, 168

вул. Захисників України, 25

просп. Миру, 209

вул. Володимира Дрозда, 15

вул. Шевченка, 50

вул. Гонча, 40

просп. Перемоги, 73

просп. Миру, 235

вул. Кільцева, 15

вул. Олександра Молодчого, 44

вул. Кільцева, 20

просп. Миру, 44

вул. Кільцева, 3

просп. Миру, 217

вул. Івана Мазепи, 78

вул. Івана Мазепи, 66А

вул. Любецька, 9

вул.Івана Мазепи, 112

вул. Старобілоуська, 73

вул. Текстильників, 1

вул. Текстильників, 18

вул. Ушинського, 23

вул. Інструментальна, 6

вул. Музична, 1

вул. Малясова, 12

вул. Любецька, 80

вул. Івана Мазепи, 59,

вул. Інструментальна, 13

вул. Індустріальна, 5

вул. Індустріальна, 1

вул. Гребінки, 89

вул. Попова, 18

вул. Інструментальна, 17

вул. Жабинського, 15

вул. Ремзаводська, 11

вул. Ціолковського, 11

вул. Івана Мазепи, 59

вул. Старобілоуська, 63

вул. Любецька, 76

вул. Старобілоуська, 71

вул. Підводника Кітицина, 15а

вул. Дніпровська, 34

просп. Перемоги, 62

просп. Перемоги, 74

просп. Миру, 255

вул. Івана Мазепи, 12

вул. Широка, 2

просп. Перемоги, 78

вул. Старобілоуська, 4

вул. Промислова, 38

вул. Попова, 2

вул. Івана Мазепи, 62в

просп. Перемоги, 41

вул. Реміснича, 5

вул. Жабинського, 4А

вул. Любецька, 179

вул. Олексія Бакуринського, 18

вул. Привокзальна, 30

просп. Миру, 312

вул. Кільцева, 19

Київське шоссе, 3

Проспект Миру 190-А

Любецька вулиця, 60

вулиця Захисників України, 22

вулиця Івана Мазепи, 68Б

вулиця Івана Мазепи, 66

вулиця Ціолковського, 20

вул. Чудінова, б/н

вулиця Івана Мазепи, 110

вулиця Ушинського, 36

вул. Енергетиків, 1

вул. Івана Мазепи, 57 Б

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