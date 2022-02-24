Обласний центр крові потребує кров усіх груп і резусів. Про це в коментарі Суспільному сказала генеральна директорка комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний центр крові» Лілія Бузницька.

"На даний момент дзвонить Корюківка, у них є потреба, у них поранені. Вони просять кров у нас. А ми, на жаль, можемо допомогти тільки 1-2 гемакони. Ми запрошуємо всіх людей, тому що потрібні всі групи крові. З Корюківки їде машина за кров’ю. Страшно те, що нема запасів".

Ми зв’язалися з міським головою Корюківки Ратаном Ахмедовим, інформації про поранених у нього зараз немає. Будемо слідкувати за ситуацією.