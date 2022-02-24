Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення ставки Верховного головнокомандувача у зв’язку із нападом Росії на Україну.

Текст відповідного документу оприлюднений на сайті глави держави за №72/2022.

"У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що загрожує її державній незалежності та територіальній цілісності, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України від 24 лютого 2022 року "Про Ставку Верховного Головнокомандувача», відповідно до статті 8 Закону України Про оборону України" постановляю утворити Ставку Верховного Головнокомандувача", — йдеться у документі.

Відповідно до документа, до складу ставки увійшли:

Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов;

Голова Служби безпеки України Іван Баканов;

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов;

Командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Григорій Галаган;

Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрій Галушкін;

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко;

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак;

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;

Голова Національної поліції України Ігор Клименко;

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук;

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

В.о. командувача Національної гвардії України Юрій Лебідь;

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко;

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Максим Миргородський;

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський;

Міністр оборони України Олексій Резніков;

Начальник Управління державної охорони України Сергій Рудь;

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук;

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль;

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

При цьому указ припиняє діяльність Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України.

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