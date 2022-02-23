Ще двоє українських військових отримали бойові травмування — штаб ООС

Від початку 23 лютого російські окупанти 75 разів відкривали вогонь, з них 71 — застосовували важке озброєння. Один український військовий загинув, ще один — поранення, а двоє — бойове травмування.

Про це повідомив речник штабу ООС Павло Ковальчук.

Загалом окупанти випустили 250 реактивних снарядів, 247 артилерійських снарядів та 586 мін.

Що відомо

У Луганській області окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок

Бойовики гатили із "Градів" 22 лютого по Муратовому та Трьохізбенці, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу, від влучання снаряду у Маратовому зайнявся житловий будинок. У Трьохізбенці під обстріл потрапило три сім’ї

22-го лютого окупанти обстріляли населені пункти Щастя, Новотошківка та Кряківка. Втрат серед мирних жителів та військових немає.

Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

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