У Станиці Луганські внаслідок обстрілу бойовиків загорівся будинок

У Луганській області окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок. Про це Суспільному повідомив голова Станично-Луганської селищної ВЦА Альберт Зінченко.

За його словами будинок згорів повністю. Травмованих та загиблих немає

"В результаті обстрілу осколками пошкоджено сусідні будівлі. Також був пошкоджений газопровід, який вже встигли відновити", — розповів Альберт Зінченко.

Зінченко додав, що 23 лютого станом на 19:40 обстрілів більше не було.

За даними ДСНС, о 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутина, 98. На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС.

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