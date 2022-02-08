"Тривожна валіза" – це базовий набір речей, які знадобляться для максимально швидкої евакуації з небезпечної зони, у разі землетрусу, пожежі, повені або ж з епіцентру військових дій. Керівниця ГО "Рівне-ТАКМЕД" Тетяна Воронцова показала, як збирати тривожну валізу для цивільного населення у час підвищеного скупчення військ держави-агресора біля кордонів України.

Суспільне продовжує марафон, у якому розповідає про те, як варто діяти в умовах потенційного військового вторгнення.

Для "тривожної валізи" варто брати звичайний наплічник, вважає Тетяна Воронцова. Він не має бути важчим за 25 кілограмів, щоб його не важко було нести.

"Одяг: штани, кофта тепла, змінна білизна, на випадок, якщо прати її не буде часу. Гроші – готівка, тому що можуть не працювати банкомати. Основні документи: паспорти, свідоцтва про народження, право власності на майно", – розповідає Тетяна Воронцова.

Вона додає: документи варто тримати у поліетиленових файлах, щоб на них не потрапила волога. До валізи, за словами керівниці ГО "Рівне-ТАКМЕД", треба покласти телефон, павербанк, ноутбук або планшет.

Фото: Суспільне Рівне

У так званий "тривожний" наплічник варто покласти пачку печива, шоколадний батончик та базовий набір медикаментів. Зокрема, на думку Тетяни Воронцової, там мають бути засоби від температури та спазмів живота, а також знеболювальне. І це – без врахування обов'язкової аптечки.

"Аптечка – дуже важливо. Це те, що рятує життя, в мене вона великого розміру, бо спакована на декількох людей. В нас є турнікети або джгути, засоби для припинення кровотечі: кровоспинний бинт, звичайний бинт, яким можна перемотати рану", – додає Тетяна Воронцова.

Фото: Суспільне Рівне

В аптечці також мають бути бандажі, косинка, щоб перемотати переламану кінцівку, шина для фіксації переломів та ножиці, щоб обрізати одяг та дістатись до рани, – каже вона.

Словосполучення "тривожна валіза" не подобається Тетяні Воронцовій. Вона називає її навпаки – заспокійливою.

"Коли ви збираєте цей наплічник, він у вас лежить вдома, десь в шафі, вам одразу стає спокійно, ви знаєте свій план "б": що ви маєте робити, де у вас лежать речі. Не потрібно бігати по квартирі, все стає спокійно і зрозуміло, що ви готові до всього", – каже Тетяна Воронцова.

У цьому відео Тетяна Воронцова детально розповідає про вміст "тривожної валізки".

У резервістів територіальної оборони її вміст буде суттєво більшим і про це їм розповідають під час навчань.

Що відомо

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