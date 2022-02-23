Львів може прийняти 100 тисяч біженців – міський голова Андрій Садовий

У Львові готуються до можливого введення надзвичайної ситуації. Також у місті напрацьовують план розміщення людей, які потребуватимуть захисту. Про це Суспільному розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

“Чого хоче ворог? Нас дезорганізувати, посіяти паніку, але це зброя ворога, а наша зброя – це твердість, і кожен робить свою роботу на своєму місці”, – каже Андрій Садовий.

Львів готовий надати притулок людям, які будуть потребувати захисту. За словами міського голови, Львів може прийняти мінімум 100 тисяч людей.

“Якщо говорити про місто Львів, то це від 100 тисяч, максимум 200 тисяч. Якщо ми говоримо про Львівську область, якщо буде відповідне сприяння, то дійсно можна дойти до мільйона, але тут важливо, щоб усі включилися вже сьогодні, а не чекали, коли може початися такий складний період”, – каже Садовий.

За словами міського голови Львова, важливо, щоб уряд негайно прийняв рішення стосовно спрощення всіх процедур, коли мова йде про закупівлю обладнання, устаткування для виживання міста в складних умовах і для підготовки міст стосовно готовності приймати наших українців.

“Сьогоднішні тендерні процедури – це 2 місяці, це недопустимо. І ще важлива річ – це функціонування територіальної оборони. Також треба спростити всі важливі варіанти стосовно купівлі необхідного обладнання, устаткування, тому що ми як місто купляєм і їм передаєм, але вони попадають у тендерні складні процедури”, – пояснює Андрій Садовий.

Також у місті створили штаб, який включає всіх керівників, які відповідають за життєдіяльність міста. Основне завдання якого забезпечити функціонування Львова в плані постачання води за відсутності електропостачання. Наразі, за словами Садового, у місті є можливість подавати санітарну норму води у разі надзвичайної ситуації. Також є запаси крові та медикаментів.

У Львові є орієнтовно 6 тисяч сховищ – здебільшого це підвали будинків, паркінги тощо.

“Дуже часто люди мають якісь фантазії, що це якась споруда, яка там розташована 10 метрів під землею і всім обладнана. Ну такі приміщення є, але вони для керування процесами. Мешканці можуть використовувати ті ж самі підвали, але дуже важливо, щоб люди хоча б пішли туди, подивилися, в якому вони стані, навели порядок”, – розповідає Андрій Садовий.

Наразі у Львові готують альтернативні варіанти щодо оповіщення населення, якщо у місті не буде мобільного зв’язку, інтернету, електропостачання.

“Якщо говорити про комунікацію, то вона є забезпечена використовуючи певні можливості спеціального зв'язку, щоб місто могло функціонувати. Звичайно, що ми не зможемо дати інтернет чи мобільний зв'язок для всіх мешканців, якщо всі станції припинять своє існування, але місто буде функціонувати і такі навчання ми робили неодноразово. Є наші міські автомобілі, є автомобілі поліції, є автомобілі МНС, і коли, наприклад, не працює система оповіщення, вони виїжджають в місто і подають відповідні повідомлення мешканцям, що вони мають робити”, – пояснює міський голова.

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