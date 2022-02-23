На Львівщині є запаси медикаментів та крові, також в області працюють над можливістю приймати біженців. Про це Суспільному розповів голова Львівського облдержадміністрації Максим Козицький.

“Ми на Львівщині не готуємося до війни, ми готуємося до миру, але щоб був мир, треба завжди бути готовим до війни”, – каже Максим Козицький про ситуацію в області.

За словами Максима Козицького, в обласній адміністрації ведуть перемовини із керівниками територіальних громад щодо можливого розміщення у них на території людей, які потребують захисту.

“Так само ведемо співпрацю з головами інших обласних адміністрацій на заході України щодо можливого розміщення людей, які потребують тимчасового захисту”, – розповідає Козицький.

Працювати над місцями, де можуть тимчасово розміщувати людей почали у 2020 році, на початку пандемії COVID-19. У ЛОДА є список установ, де можна розташовувати людей, які будуть цього потребувати. Проте про конкретну кількість людей, яких можуть прийняти на Львівщині, очільник області наразі не говорить.

“Якщо брати 2014 рік, то офіційно переміщеними особами у 2014 році було 11 тисяч людей. Це офіційні дані, які зареєстровані”, – додає голова ЛОДА.

Захисні споруди і укриття на Львівщині є у державній, комунальній або ж приватній власності.

“Якщо ми говоримо про захисні споруди першочергові для закриття потреб критичної інфраструктури, то у Львівській області є більше 900 таких споруд і 90% із них знаходиться у задовільному стані, вони можуть приймати людей, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури”, – пояснює Максим Козицький.

Також на Львівщині є майже 170 тисяч споруд, які перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Саме ці споруди призначені для укриття населення. Це переважно підвали, приміщення пристосовані для захисту населення.

“Якщо брати екстрену медичну допомогу, то ми чітко розуміємо, що екстрена медична допомога забезпечена на пів року ліками і паливом, і перев’язувальним матеріалом. Так само є запаси крові і медикаментів у лікарнях, які віднесені до мобільного резерву у разі необхідності”, – розповів Максим Козицький.

Щодо системи оповіщення на Львівщині, то вона покриває 100% населення області.

“Крім того, впроваджується нова система оповіщення. На даний момент – це сучасна система оповіщення, яка може працювати в автономному режимі 48 годин після зникнення, наприклад, електрики”, – каже Максим Козицький.

Нову систему оповіщення вже встановили у 46 громадах. Ще у п’яти таку систему встановлять впродовж двох тижнів.

“До кінця року планується повністю закрити питання з центрами в інших територіальних громадах. Це друга система – додаткова і сучасна”, – пояснює голова Львівської облдержадміністрації.

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