Провадити контроль за укриттями для населення у Львові почали у 2014-му році, тоді їх в місті було орієнтовно 1200. А нині, разом із підземними паркінгами, їх є понад 7 тисяч. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів.

Інші не відповідають встановленим нормам та не можуть використовуватися. Про це Суспільному розповів керівник відділу захисту територій міського управління з питань надзвичайних ситуацій Олег Дубчак. Переглянути мапу із укриттями можна тут.

Підвал панельного будинку

Так виглядає підвал одного з панельних будинків на вулиці Підголоско. У трьох під’їздах живуть 212 мешканців. Площа підвалу — 700 м 2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій підвал стає укриттям. Приміщення із залізобетонним перекриттям, опалюється та має запасний вихід. Ключі від підвалу є у всіх мешканців будинку.

Суспільне Львів Підвал панельного будинку

"Приміщення обладнане умивальником, вода підведена, виведено місця для встановлення унітазів у разі надзвичайної ситуації", — розповідає директорка комунального підприємства до якого належить будинок Оксана Гадьо.

На балансі ЛКП, яким керує Оксана Гадьо, є 434 будинки, у яких проживає 21 тисяча людей. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, для людей передбачили 90 укриттів, загальна площа яких — більше 22 тисячі м2. За її словами, цього достатньо, бо на людину передбачено 1 м2.

Суспільне Львів Підвал панельного будинку

"Це щоразу коригується, бо мешканці створюють ОСББ. Якщо у цьому випадку є укриття, ми мусимо підготувати інше укриття. Тобто це укриття залишається для мешканців, які створити ОСББ. Тоді ми готуємо нове укриття, подаємо інформацію на районну адміністрацію, на міську раду, повідомляємо про це населення", — каже директорка комунального підприємства "Варшавське-407" Оксана Гадьо.

Паркінг новобудови

На вулиці Підголоско є ще одна новобудова. Її підземне приміщення розраховане на 800 мешканців і має подвійне призначення. Зараз воно використовується як паркінг, а у разі небезпеки — буде укриттям. Площа підземного приміщення більше 21 тисячі м2.

Суспільне Львів Паркінг новобудови

"Сюди підведена вода, електроенергія, приміщення обладнане системою вентиляції, так само тут є дві трансформаторні підстанції, які можуть забезпечити електроенергією на період надзвичайної ситуації. Плюс цієї конструкції, що все виконане з залізобетону товщина бокових стін 30 см, перекриття 20 см. Воно захищає як від ракетно-бомбових ударів так і від радіаційного опромінення", — каже технічний директор фірми-забудовника Олег Барабах.

Також у приміщенні виведена система протипожежного захисту та диспетчеризації будинку. При необхідності її функції можна змінити. За словами Олега Барабаха, там може бути центр зв'язку або медпункт.

Суспільне Львів Система протипожежного захисту

Облік укриттів у Львові почали у 2014-му році. Тоді в місті придатними були 1200 приміщень.

Зараз створили фонд захисних споруд, які ділиться на три категорії: сховища, найпростіші укриття та проти радіаційні укриття.

"Всього сховищ цивільного захисту у нас на сьогодні є 161, протирадіаційних укриттів — 11. Вони призначені виключно для працівників підприємств, які залишаються працювати на особливий період, для мешканців передбачено тільки найпростіші укриття в підвальних приміщеннях і ми зараз говоримо про підземні паркінги", — каже керівник відділу захисту територій міського управління з питань надзвичайних ситуацій Олег Дубчак.

Суспільне Львів Мапа укриттів Львова

За словами Олега Дубчака, із 161 сховища цивільного захисту, тобто тих, які є на території підприємств, придатними є лише 25. Привести до ладу можна ще 40, але на це потрібні чималі гроші. Також із 2014-го року у власність міста перейшли 17 захисних укриттів, які були на балансі підприємств, але стали безгосподарними і вже не будуть використовуватися.

Олег Дубчак розповідає, яким має бути укриття:

"Має бути залізобетонне перекриття, або відповідний шар цегли, який би захищав від ракетно-бомбового удару. Тобто якщо будинок завалиться – підвал має залишаться цілий і жителі, які знаходять там мають бути неушкодженими. Це головна вимога. Друге — не всі будинки мають підвальні приміщення, або є підвальні приміщення так званими підвальними поверхами, які допустимо мають висоту менше 1,7 метра і їх використовувати вкрай тяжко".

Що відомо

У квітні в Львові створили комісію для перевірки захисних споруд міста. Понад 5500 укриттів та 70 захисних споруд мали пообіцяли оглянути до кінця жовтня.

У Львові обстежили споруди, які можна використовувати у випадку надзвичайної ситуації. За словами керівника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Віктора Іваніцького, львів'яни забезпечені укриттями на 197%.

На Геопорталі Львова створили інтерактивну карту укриттів. Там вже позначили близько 1400 укриттів, які будуть доступні для львів'ян у разі надзвичайної ситуації. Решту планують додати наступного року.

На Львівщині є понад 160 тисяч укриттів, якими можна скористатися у випадку надзвичайної ситуації. Вони переважно розташовані у підвальних чи цокольних приміщеннях.

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