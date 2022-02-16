Провадити контроль за укриттями для населення у Львові почали у 2014-му році, тоді їх в місті було орієнтовно 1200. А нині, разом із підземними паркінгами, їх є понад 7 тисяч. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів.
Інші не відповідають встановленим нормам та не можуть використовуватися. Про це Суспільному розповів керівник відділу захисту територій міського управління з питань надзвичайних ситуацій Олег Дубчак. Переглянути мапу із укриттями можна тут.
Підвал панельного будинку
Так виглядає підвал одного з панельних будинків на вулиці Підголоско. У трьох під’їздах живуть 212 мешканців. Площа підвалу — 700 м 2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій підвал стає укриттям. Приміщення із залізобетонним перекриттям, опалюється та має запасний вихід. Ключі від підвалу є у всіх мешканців будинку.
"Приміщення обладнане умивальником, вода підведена, виведено місця для встановлення унітазів у разі надзвичайної ситуації", — розповідає директорка комунального підприємства до якого належить будинок Оксана Гадьо.
На балансі ЛКП, яким керує Оксана Гадьо, є 434 будинки, у яких проживає 21 тисяча людей. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, для людей передбачили 90 укриттів, загальна площа яких — більше 22 тисячі м2. За її словами, цього достатньо, бо на людину передбачено 1 м2.
"Це щоразу коригується, бо мешканці створюють ОСББ. Якщо у цьому випадку є укриття, ми мусимо підготувати інше укриття. Тобто це укриття залишається для мешканців, які створити ОСББ. Тоді ми готуємо нове укриття, подаємо інформацію на районну адміністрацію, на міську раду, повідомляємо про це населення", — каже директорка комунального підприємства "Варшавське-407" Оксана Гадьо.
Паркінг новобудови
На вулиці Підголоско є ще одна новобудова. Її підземне приміщення розраховане на 800 мешканців і має подвійне призначення. Зараз воно використовується як паркінг, а у разі небезпеки — буде укриттям. Площа підземного приміщення більше 21 тисячі м2.
"Сюди підведена вода, електроенергія, приміщення обладнане системою вентиляції, так само тут є дві трансформаторні підстанції, які можуть забезпечити електроенергією на період надзвичайної ситуації. Плюс цієї конструкції, що все виконане з залізобетону товщина бокових стін 30 см, перекриття 20 см. Воно захищає як від ракетно-бомбових ударів так і від радіаційного опромінення", — каже технічний директор фірми-забудовника Олег Барабах.
Також у приміщенні виведена система протипожежного захисту та диспетчеризації будинку. При необхідності її функції можна змінити. За словами Олега Барабаха, там може бути центр зв'язку або медпункт.
Облік укриттів у Львові почали у 2014-му році. Тоді в місті придатними були 1200 приміщень.
Зараз створили фонд захисних споруд, які ділиться на три категорії: сховища, найпростіші укриття та проти радіаційні укриття.
"Всього сховищ цивільного захисту у нас на сьогодні є 161, протирадіаційних укриттів — 11. Вони призначені виключно для працівників підприємств, які залишаються працювати на особливий період, для мешканців передбачено тільки найпростіші укриття в підвальних приміщеннях і ми зараз говоримо про підземні паркінги", — каже керівник відділу захисту територій міського управління з питань надзвичайних ситуацій Олег Дубчак.
За словами Олега Дубчака, із 161 сховища цивільного захисту, тобто тих, які є на території підприємств, придатними є лише 25. Привести до ладу можна ще 40, але на це потрібні чималі гроші. Також із 2014-го року у власність міста перейшли 17 захисних укриттів, які були на балансі підприємств, але стали безгосподарними і вже не будуть використовуватися.
Читайте також: Сигнал сирени та карта сховищ. Що робити у випадку надзвичайної ситуації на Львівщині
Олег Дубчак розповідає, яким має бути укриття:
"Має бути залізобетонне перекриття, або відповідний шар цегли, який би захищав від ракетно-бомбового удару. Тобто якщо будинок завалиться – підвал має залишаться цілий і жителі, які знаходять там мають бути неушкодженими. Це головна вимога. Друге — не всі будинки мають підвальні приміщення, або є підвальні приміщення так званими підвальними поверхами, які допустимо мають висоту менше 1,7 метра і їх використовувати вкрай тяжко".
Що відомо
- У квітні в Львові створили комісію для перевірки захисних споруд міста. Понад 5500 укриттів та 70 захисних споруд мали пообіцяли оглянути до кінця жовтня.
- У Львові обстежили споруди, які можна використовувати у випадку надзвичайної ситуації. За словами керівника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Віктора Іваніцького, львів'яни забезпечені укриттями на 197%.
- На Геопорталі Львова створили інтерактивну карту укриттів. Там вже позначили близько 1400 укриттів, які будуть доступні для львів'ян у разі надзвичайної ситуації. Решту планують додати наступного року.
- На Львівщині є понад 160 тисяч укриттів, якими можна скористатися у випадку надзвичайної ситуації. Вони переважно розташовані у підвальних чи цокольних приміщеннях.
Читайте нас у Telegram: головні новини регіону