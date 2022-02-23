Надзвичайний стан на Рівненщині. Основні тези брифінгу влади та військових

Комендантської години на території Рівненщини після офіційного введення надзвичайного стану не планується. Про це 23 лютого на брифінгу заявив голова ОДА Віталій Коваль, який тепер є керівником місцевого оперативного штабу. Він також закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації. Суспільне зібрало основні тези брифінгу.

Надзвичайний стан: що чекає

Брифінг за участі влади та силовиків розпочався по 14:00. Коваль сказав, що перед тим відбулась нарада з Офісом президента, де були керівники ОДА, міст обласного значення та інші.

“Відсьогодні в області починає роботу оперативний штаб. Ми будемо щодня на брифінгах о десятій ранку про все інформувати громадян”, — сказав Віталій Коваль.

Голова ОДА є керівником оперативного штабу. У склад входять керівники силових структур, мер Рівного, голова облради.

"Комендантська година в Рівненській області застосовуватись не буде, як і в інших регіонах. Встановлюється посилений контроль в'їздів та виїздів з територій міст і областей, може обмежуватись рух транспортних засобів та їхній огляд. Встановлюється заборона проведення мітингів, страйків", — сказав Коваль.

Водночас він уточнив, що заплановані спортивні заходи поки не скасовують. Що ж до механізму перевезень громадським транспортом, то його ще пропрацюють.

“Закликаю жителів області довіряти лише офіційним джерелам інформації. Все актуальне будемо розміщувати на сторінці Рівненської ОДА. Іде інформаційна війна, у тому числі, тому не довіряймо фейкам”, — наголосив голова ОДА.

Повна версія брифінгу

Тероборона та резервісти

Найближчим часом проведуть навчання резервістів. Начальник Регіонального управління Сил тероборони "Захід" Олександр Кяго зробив звернення до жителів:

“Прохання до громадян Рівного і області: всі, які будуть залучені до військових зборів - щоб вони не ховалися. Це підготовчі заходи, визначені планами і термінами. Кожен чоловік має мати досвід в триманні зброї, виконанні заходів у разі загострення”, — сказав Кяго.

Командир бригади територіальної оборони Рівненщини Олександр Цись повідомив, що військові почали підготовку до проведення навчальних зборів.

“Відсьогодні починаємо здійснювати оповіщення резервістів, які входять до територіального резерву. Хочу наголосити, що необхідна активність, а в ході навчальних зборів треба отримати максимальну практику щодо виконання завдань тероборони в межах нашої області”, — сказав Цись.

Навчання, документи тощо

Щодо обмеження у навчанні, то наразі про це не йдеться. Відповідні рішення прийматимуть, зважаючи на обстановку. Міський голова Рівного Олександр Третяк уточнив, що налагоджена система так званих “посильних” на випадок, якщо виникнуть проблеми зі зв’язком.

Також керівник штабу закликав не знімати та не викладати в мережу фото чи відео із переміщенням військової техніки.

Керівник Нацполіції області Олексій Камишанський закликав громадян бути із документами, що посвідчують особу. Також додав, що можливі перевірки транспорту на предмет заборонених речей.

Що відомо

Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Державна прикордонна служба вводить обмеження на перебування районах, що межують з Росією та Білоруссю. Серед іншого забороняється перебувати там у нічний час, їздити автівками по бездоріжжю та знімати на камеру.

Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.

Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном, а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

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