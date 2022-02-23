Як діятимуть школи і садочки у випадку НС. Влада Рівного оприлюднила правила

Школам та дитсадочкам Рівного розіслали план, як поводитись під час надзвичайної ситуації. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook профільна заступниця міського голови Марина Кузмічова.

Як йдеться у повідомленні, в разі небезпеки, діти знаходитимуться на території навчального закладу доти, доки їх не заберуть батьки.

У випадку надзвичайної ситуації воєнного характеру, в школі чи дитсадку протягом робочого дня працівники закладу повинні діяти за таким планом:

діти знаходитимуться у приміщенні закладу, а персонал буде поряд до того часу, поки заберуть останню дитину;

у школі/садку є запас води та необхідні медикаменти;

доки працюватиме мобільний телефонний зв'язок, вчителі та вихователі будуть на зв’язку із батьками;

у випадку можливої авіаційної атаки вчителі та вихователі з дітьми евакуюватимуться до укриттів і сховищ, що знаходяться на території навчального закладу.

Як вказано на сайті управління освіти Рівного, в місті є 38 дошкільних закладів та 39 закладів середньої та позашкільної освіти.

Мапу захисних споруд, яка розміщена на сайті Рівненської міської ради, можна подивитися тут.

Що відомо

Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.

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