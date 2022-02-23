Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану в Україні. Винятком є дві частково окуповані області: Донецька та Луганська. Протягом 48 годин таке рішення має ратифікувати Верховна Рада. Які обмеження можуть запровадити на Львівщині під час брифінгу пояснили представники місцевої влади.

Після того як рішення погодить Верховна Рада України надзвичайний стан введуть на території 22 областей України, зокрема на Львівщині. Це необхідно, аби уникнути загрози провокацій, диверсій та терористичних актів.

"150 тисяч російських військ перебувають на нашому кордоні й від злагодженості буде залежати наше майбутнє. Надзвичайний стан — це той період. де кожен має чітко усвідомити: можуть бути диверсійні групи, можуть бути спроби вивести з ладу наше обладнання. Це є мета ворога, щоби ми були в страхові. Натомість має бути твердість, впевненість та холодний розум", — каже мер Львова Андрій Садовий.

За словами очільника Львівської ОДА Максима Козицького, відповідно до Закону України, надзвичайний стан передбачає ряд обмежень:

"Що це значить для нас, як для мешканців Львівщини? Це перш за все посилення перевірок. Це, можливо, певна незручність для громадян щодо того, що їх можуть зупинити і запитати, хто ви, звідки. Це не про комендантську годину, а про посилення пильності на даний момент на Львівщині".

Керівник ГУ Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський каже, на час надзвичайного стану, громадяни мусять мати при собі документи, які встановлюють особу:

"На період надзвичайного стану представники Нацполіції можуть перевіряти документи, які встановлюють особу, тому звертаю увагу на те, щоб громадяни носили їх з собою. Крім того, правоохоронці можуть оглядати автомобілі на предмет перевезення заборонених речей, зброї, вибухівки. Просимо поставитися до цього з порозумінням".

Натомість проводити мітинги та страйки на період надзвичайного стану заборонено, каже мер Львова Андрій Садовий.

"Мітинги проводити не можна, маніфестації, страйки проводити не можна. Треба розуміти, що ворог може використовувати будь-які протестні настрої людей, Згадайте 2014 рік, коли використовувалося незадоволення людей. Ми говоримо про такі речі. Ми повинні бути пильними, щоб ворог не використовував наші слабкості. Натомість, якщо ми говоримо про мирний захід, то ми навпаки це будемо підтримувати".

За словами очільника Львівської ОДА Максима Козицького, в разі загострення ситуації на фронті можлива зміна формату. Наразі про таке не йдеться.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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