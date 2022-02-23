На Дніпропетровщині до військкоматів звернулися близько 900 резервістів

Станом на 23 лютого на Дніпропетровщині до військових частин та територіальних центрів комплектування та соцальної підтримки звернулися близько 900 резервістів. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов`язки Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соцальної підтримки Анатолій Пікало.
За його словами, відповідно до наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського від 22 лютого призиваються резервісти, які проходили службу з 2014 року у зоні ООС та ті, хто проходили строкову службу, і були звільнені в оперативний резерв.
Резервісти, як зазначив Анатолій Пікало, проходять спрощену медичну комісію. призиваються строком до 365 днів. За ними зберігається робоче місце та заробітна плата.
Щодо кількості резервістів в області, то підполковник сказав, що "її достатньо, аби ворог сюди не зайшов".
Також за словами Анатолія Пікала 23 лютого очікується затвердження документів щодо посиленої охорони кордонів Дніпропетровської області.
Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- В Україні у середу, 23 лютого, відповідно до підписаного 22 лютого президентом Володимиром Зеленським наказу про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, розпочинається призов резервістів.
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