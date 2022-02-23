На Дніпропетровщині до військкоматів звернулися близько 900 резервістів

Станом на 23 лютого на Дніпропетровщині до військових частин та територіальних центрів комплектування та соцальної підтримки звернулися близько 900 резервістів. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов`язки Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соцальної підтримки Анатолій Пікало.

За його словами, відповідно до наказу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського від 22 лютого призиваються резервісти, які проходили службу з 2014 року у зоні ООС та ті, хто проходили строкову службу, і були звільнені в оперативний резерв.

Резервісти, як зазначив Анатолій Пікало, проходять спрощену медичну комісію. призиваються строком до 365 днів. За ними зберігається робоче місце та заробітна плата.

Щодо кількості резервістів в області, то підполковник сказав, що "її достатньо, аби ворог сюди не зайшов".

Також за словами Анатолія Пікала 23 лютого очікується затвердження документів щодо посиленої охорони кордонів Дніпропетровської області.

Що відомо

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