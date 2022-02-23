На пункті пропуску "Порубне" на Буковині не фіксують збільшення черг на в'їзд чи виїзд з України через загрозу вторгнення. Пасажиропотік на українсько-румунському кордоні такий, як зазвичай.

Про це Суспільному сказав речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За його словами, за добу кордон перетнули приблизно 2 500 автомобілів. Це звична кількість.

"Це люди, які їдуть своїми автомобілями у власних справах. Навантажень як на в'їзд, так і на виїзд немає", — каже Бровко.

Збільшення пасажиропотоку через загрозу вторгнення Росії в Україну на пункті пропуску не спостерігали.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи з 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

21 лютого стало відомо, що Росія визнає самопроголошені “ДНР” і “ЛНР” та вводить на непідконтрольні Україні території Донбасу війська.

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