У випадку вторгнення Росії в Україну Чернівці готові прийняти 14 тисяч людей з інших міст. Зараз зібрали інформацію, де зможуть їх розмістити.

Про це у коментарі Суспільному сказав міський голова Чернівців Роман Клічук.

"При військовому вторгненні це можливо. Це питання обговорюємо з мерами західних міст — скільки місць готові надати біженцям. Ми збирали інформацію і по школах, і по спортивних залах, і церквах. Бо у церквах багато благодійних фондів, де можуть розмістити евакуйованих. Також розглядалася мережа готелів і таборів, де можуть приймати в Чернівцях", — розповів Клічук.

За його словами, людей також зможуть розташувати у гуртожитках, які є на балансі міста, Чернівецького національного університету та Буковинського медуніверситету.

Також Клічук повідомив, як у місті готуються через загрозу вторгнення РФ в Україну.

"Створена робоча група, яка займається перевіркою укриттів у Чернівцях. На наступній сесії буде розглядатися питання про виділення грошей на приведення їх в порядок. Також перевіряють стан підвалів. Проводилися навчання по евакуації у школах та на комунальних підприємствах міста", — сказав він.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи з 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

21 лютого стало відомо, що Росія визнає самопроголошені “ДНР” і “ЛНР” та вводить на непідконтрольні Україні території Донбасу війська.

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