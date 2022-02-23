Як допомогти українській армії у Кропивницькому

У Кропивницькому існують щонайменше чотири організації, які з початку російсько-української війни допомагають українській армії. У яких напрямках працюють та як можуть допомоги жителі Кіровоградщини, читайте в матеріалі Суспільного.

Громадська організація "Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького". Напрямок: ліки, харчі, плетуть захисні сітки

Нині закуповують речі, які просять бійці, розповіла співзасновниця організації кропивничанка Інна Колпак: "Збираємо ліки, кровоспинні препарати. Турнікети будемо закуповувати. Це така річ, яка розходиться швидко. Закупимо оптику, сплетемо сітки та зробимо вітамінну сіміш: мед-лимон-імбир. Війна війною, а хлопці почали хворіти. Сезонні застуди пішли. А вони ж не в теплі. Замерзають".

Члени громадської організації зберігають закуплене та плетуть сітки у ветерансько-волонтерського просторі "Krop:HUB" за адресою Преображенська, 2. За словами Інни Колпак, прийти і допомогти можуть усі охочі.

Телефон громадської організації: 099 202 4195

Громадську організацію "Серця матерів" заснували у 2015 році, розповіла Інна Колпак. Проте почали роботу раніше. "Разом з усіма небайдужими ми зібралися в 2014 році в наметі, що стояв на тоді ще площі Кірова. За сім місяців перезнайомились. Щоб не було страшно, вирішили щось робити". Відправляли на передову харчі та одяг, оптичні приціли, вогнегасники, медикаменти. "Спочатку були і матраци, і подушки, і картопля, і морква, і консервація, і шкарпетки, і білизна. Все було треба", – розповіла Інна Колпак.

Громадська ініціатива "Армія SOS Кропивницький". Напрямок: ремонт техніки та військова оптика

Співзасновниця організації Оксана Червоная розповіла, збирають 40 тисяч гривень. "Це на відокамери, одна коштує 12 тисяч та бензиновий генератор".

Поки не було військового загострення, більше допомагали пораненим та сім'ям загиблих. "Коли нині така ситуація, знову активізувались. Допомагаємо з ремонтом техніки та закуповуємо запчастини й оптику", – говорить Оксана.

Громадська ініціатива виникла у 2014 році, відколи почалась бойові дії на Сході України. Про те, як допомогти, можна дізнатись на фейсбук-сторінці ініціативи.

Волонтерська організація "Тільки разом ми Сила". Напрямок: ремонт техніки, ліки, харчі

Нині організація займається збором грошей на ремонт військових машин. "Тільки ось "Ниву" відремонтувала, – говорить засновниця організації Тетяна Сила. – Шість тисяч гривень відправляла хлопцям, то нині зламалась інша машина. Купити запчастину коштує 16500 гривень. Вже сьогодні п'ять тисяч надіслала".

Для передової збирають ліки та харчі. Усі, хто хочуть допомогти, можуть написати Тетяні Силі у фейсбуці.

Волонтерська організація працює з 2014 року.

Громадська організація "Кіровоградська обласна Громадська варта". Напрямок: військова оптика, запчастини

Засновниця організації кропивничанка Вікторія Касьянова каже, військовослужбовцям допомагають виходячи з їх потреб. "Зараз збираємо для нашого полку спецпризначення оптику та генератори і те, що потрібно військовим. Ми виставляємо на нашій сторінці у Фейсбуці речі, щоб люди могли докупити і принести".

Організація має офіс за адресою вулиця Маланюка, 2. Усі, хто хоче допомогти, можуть написати громадській організації у фейсбуці.

Організація працює з 2009 року. Тоді її мета була розбудова правової європейської держави, реалізація екологічних проєктів та проєктів на підтримку людей з інвалідністю. Після початку російсько-української війни у 2014 року основна мета змінилась, сказала засновниця. "У нас є свої підрозділи, яким ми допомагаємо із самого початку. Це наша 57-ма окрема мотопіхотна бригадата та третій полк спеціального призначення. Але зараз ми трохи розширило допомогу, бо хлопці переходять в різні бригади".

Що відомо

В Кіровоградській області можуть ввести режим надзвичайного стану. Які вимоги діятимуть?

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рада Федерації Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями.

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