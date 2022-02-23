Комендантську годину у Кіровоградській області поки вводити не будуть. Про це під час брифінгу розповіла голова облдержадміністрації Марія Чорна.
За її словами, 23 лютого в Україні на 30 діб можуть ввести режим надзвичайного стану. Верховна Рада має ввечері проголосувати за рішення Ради національної безпеки та оборони України.
"У зв'язку з цим на територіях областей починають діяти оперативні штаби під керівництвом голів обласних державних адміністрацій. Сьогодні ми зберемо у нас такий штаб і проведемо перше засідання. Сюди увійдуть пpeдстaвники місцeвoї влaди, поліцейські тa військoвослужбовці".
За словами Марії Чорної, після ухвалення рішення в області почнуть діяти такі вимоги надзвичайного стану:
- Посилений контроль в’їздів та виїздів з території міст та областей
- Обмеження руху транспортних засобів та їх огляд
- Заборона проведення масових заходів та мітингів
За словами міського голови Кропивницького Андрія Райковича, наразі щодо в’їзду та виїзду у місто Кропивницький не буде ніяких обмежень.
"У Кропивницькому є вісім в’їздів у місто. На кожному з них облаштують пересувні пункти чергування. Поліцейські матимуть право зупиняти та за необхідності оглядати автомобілі. Вилучати житло та машини у людей не будуть. Нині головне не нагнітати ситуацію та не лякати людей".
Вимоги воєнного стану, який в нашому регіоні вводити не будуть, пояснив начальник штабу бригади територіальної оборони Кропивницького Дмитро Заворотнюк.
"Здійснюється посилення охорони державних та об’єктів інфраструктури. Також, як і при надзвичайному стані, вводиться комендантська година, але це рішення має ухвалити Президент України. Виходить, що під час воєнного стану запроваджується більше заходів при надзвичайному стані".
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