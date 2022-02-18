Кафе, перукарні та інші заклади, які розташовані у підвалах, є простими укриттями для населення. Очільники громад повинні домовитися з бізнесом щодо безперешкодного доступу людей до них, у разі надзвичайної ситуації, а керівники мають повідомити своїм підлеглим, як їм діяти. Про це розповіли начальник управління цивільного захисту Кіровоградської області Володимир Слінченко та старший викладач обласного навчально-методичного центру цивільного захисту Юрій Муконін. Суспільне дізнавалось, як в регіоні працюють системи оповіщення, хто відповідає за стан укриттів та кого евакуйовуватимуть у разі надзвичайної ситуації.

Системи оповіщення

За словами Володимира Слінченка, система оповіщення в області працює з 1980-х років. В робочому стані перебувають 82 зі 104 сирен: "Пункт управління системою оповіщення розташований в приміщенні обласної адміністрації. Отримавши сигнал з Києва, працівник пункту передає його на території. Є автоматичні сирени, є ті, що працюють в ручному режимі. Вони розташовані в цехах "Укртелекому" в усіх колишніх районних центрах".

Оповіщенням жителів сільської місцевості та приватного сектору займаються оперативні служби – машини з гучномовцями патрульної поліції та рятувальників – сказав Володимир Слінченко: "В якості системи оповіщення в селах можна використовувати дзвони, наприклад. Це все потрібно відпрацьовувати. Відповідальність – на сільському голові чи старості села".

Юрій Муконін сказав, що оповіщення телефоном, як це планують робити в деяких селах області, неоперативне: "Працюючи в громадах, ми пропонуємо розвішувати в селах гучномовці. В клубах завжди є підсилювачі. Це дозволяє не лише сигнал тривоги передавати, а й розповідати – що треба робити. З мого досвіду – люди в громадах знають, що робити. Та відповідальні за це голови громад, старости".

За інформацією Юрія Муконіна, 2021 року провели десять семінарів із цивільного захисту для голів громад та керівників районних адміністрацій: "Навчили їх. Сподіваюсь, що все, про що ми говорили, виконують на місцях".

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Евакуація

Володимир Слінченко сказав, що у разі початку наступу на прифронтові чи прикордонні регіони країни, населення Кіровоградської області не евакуюватимуть, регіон прийматиме людей з інших областей. Вивозитимуть лише підприємства: "У разі справдження найгірших прогнозів, на підприємствах є плани евакуації. Навчання проводять щороку".

Центральна частина міста

Експерти розповіли, що жителі середмістя обласного центру та інших міст області можуть використовувати в якості укриттів кафе та інші заклади, розташовані у підвалах. За словами Юрія Муконіна, дозволи на на облаштування кафе у підвалах дає місцева влада, тому, в особливий період, вона має право вимагати, щоб підприємці пускали туди людей: "Все має бути чітко розписано. Керівники підприємств мають питати у влади – де перебувати його підлеглим, куди бігти, у разі загрози. Є підприємства, які працюватимуть за умов надзвичайної ситуації. Наприклад, зв’язок. Вони мають знати, де їм ховатися. Пересічні ж громадяни, які не працюватимуть в особливий період, підлягають евакуації. Якщо регіон все ж евакуюватимуть. А так – в приватному секторі є погреби, в багатоповерхівках – цокольні поверхи".

Укриття

На сайті служби з надзвичайних ситуацій є інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту регіону. Що стосується простих укриттів, які облаштовують у підвалах багатоповерхівок, то, за словами Володимира Слінченка, відповідальними за це є керівники житлово-експлуатаційних організацій, голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, керівники управляючих компаній: "Ніхто, крім балансоутримувачів, цього робити не повинен. Якщо ви знаєте, що у вашому будинку підвал необлаштований під укриття – зверніться з цим питанням до балансоутримувача. Загалом же, контролювати це має місцева влада".

Юрій Муконін сказав, що облаштування укриття у підвалі не потребує великих витрат: "Прибрати там сміття, побілити-пофарбувати, повісити замок і табличку з написом "Укриття" та інформацією про те – у кого ключі".

Найбезпечніше місце в будинку

За словами Юрія Муконіна, зовнішня стіна завжди випаде під час обстрілу. Біля неї та за нею ховатися небезпечно: "Коридор і санвузол, особливо якщо він зроблений єдиним залізобетонним блоком – найбезпечніші місця. Навіть, на 14-му поверсі. На сходи не вибігайте в жодному разі. Вони, у разі потужного вибуху, складуться до першого поверху".

Тоді експерт порадив чекати на рятувальників.

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