У інформаційної війни, в яку втягнули кожного з нас, є правила – каже кропивницький психолог Андрій Фоменко. Ось шість з них, виконуючи які ви зможете бути більш ефективними під впливом виру інформації і емоцій.

1. Слідкуй за емоціями – це означає, що в небезпеці не варто довіряти своїм емоціям. Почуття мінливі, що робить їх небезпечними для людини під впливом кількох стресорів. Натомість варто активізувати органи чуття та увагу до деталей оточуючої дійсності. Подивіться навколо зараз і співставте свій стан з тим, що насправді відбувається тут і тепер (не в телевізорі й не в соцмережах). Не дивуйтесь, якщо в тому, що вас оточує і зовнішніх подіях може бути суттєва різниця.

2. Завмирай у хаосі – означає, що в незрозумілій ситуації ми маємо знизити свій емоційний вплив на інших і уважно спостерігати за змінами навколо. З’ясували – дійте!

3. Перевіряй усе – це означає, що будь-яку інформацію треба перевірити через кілька джерел, яким можна довіряти зі свого досвіду. Пам’ятайте, крім ворожих ресурсів діють і непрофесійні, єдиним завданням яких є отримати більшу кількість переглядів і репостів.

4. Довіряй тільки тим, хто заслужив довіру. Відомо, що довіра виникає не одразу, вона пов’язана з досвідом попередньої взаємодії. Ну чому би нам довіряти чуткам під під’їздом, або напису на заборі? Варто пам’ятати, що й провідники суспільної думки також можуть помилятись в своїх публічних судженнях. Довіра не виникає сама, вона створюється спостереженнями, аналізом, якісною оцінкою набутого досвіду.

5. Чітко й швидко реагуй на попередження з ОФІЦІЙНИХ джерел – це правило означає, що у швидкозмінних обставинах ви діятимете вчасно і ефективно.

6. Плануй свій час змістовно– в цьому правилі криється суть безпеки і необхідного для цього стану, адже планування дозволяє пережити напруженні моменти з максимальним можливим комфортом. Планування режиму дня рятує від негативних емоцій, планування справ – від авралів і зайвих потрясінь. Планування поведінки в кризових умовах зробить ваші дії ефективними.

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