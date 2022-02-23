Про те, чого навчають жінок на тренінгах із самооборони у Києві, Українське радіо дізнавалося в Олени Білецької, голови ГО "Українська жіноча варта".

Про те, чому важливо знати, що потрібно робити у надзвичайних ситуаціях

"Потрібно знати, що робити в надзвичайних ситуаціях насамперед для того, щоби вижити. А якщо потрібно, то ще й для того, щоби дати відсіч. Тому що немає нічого ціннішого за життя людини. Усіх хвилюють відповіді на питання — як вижити та уникнути небезпеки", — наголосила Олена Білецька.

За словами голови ГО "Українська жіноча варта", з 2014 до 2018 року вони проводили заняття з виживання для жінок по всій Україні, також навчання з безпеки, самообороні, домедичній підготовці та стрільбі для цивільних.

Коли від жінок все частіше почали надходити запити на відновлення тренінгів із виживання, ГО "Українська жіноча варта" продовжила ці заняття. ГО "Українська жіноча варта" є організацією, яка активізує і створює мережу жіночого руху опору. Її метою і завданням є підготовка цивільного населення на випадок кризової ситуації. Навчити населення діяти, виживати, надавати першу домедичну допомогу, як собі, так і людям поруч, а також підготувати людей виживати в міських умовах у надзвичайній ситуації.

Як вдалося курс по виживанню адаптувати під потреби цивільного населення

"Це дійсно спершу був військовий курс, який ми закінчили за кордоном, і проходили в Україні з нашими інструкторами. Після чого ми адаптували його для цивільних. Він допомагає освоїти чотири основні принципи виживання: образ мислення, тактика, навички і спорядження. Далі щодо кожного пункту у нас є розпрацьованою детальна інформація: як складати план, як об’єднуватися, як створювати локальні мережі за місцем проживання, як освоїти нові навички та відточити вже набуті, а також супутня додаткова інформація, яка є дуже важливою", – розповіла Білецька.

Ми перейняли та акумулювали досвід інших країн, які були в облозі, які пережили військові дії та кризову ситуацію. З досвіду інших людей ми розповідаємо, що важливо в таких ситуаціях мати, розуміти, знати і робити", — розповіла Олена Білецька, голова ГО "Українська жіноча варта".

Про що цей тренінг із виживання та самооборони для жінок

"Наш курс — це про правильний спосіб мислення, як не уникати проблем фізично, про створення локальних мереж і складення плану на випадок кризової ситуації. А також про те, якщо буде така можливість, як давати відсіч і чинити опір", — акцентувала Олена Білецька.

За словами Олени Білецької, потрібно мати випрацюваний правильний образ мислення. Якщо людина підготовлена і має правильно сформований образ мислення, критично оцінює ситуацію і має сформовані навички та відповідні знання, то паніка зменшується. У кризовій ситуації такі люди вміють, розуміють і знають, що робити. Якщо є люди поруч, які не знають, що робити, то вони долучаються до тих, хто вміє і знає.

Про тренінг, що відбувся 19 лютого і наступні заплановані навчання

"Нам надходить багато запитів від жінок. На попередній тренінг записалося 1600 жінок, на той, що відбувся 19 лютого — 800 жінок. Найближчі тренінги заплановано на 26 і 27 лютого, на них уже надійшло більш ніж 1500 запитів. Через карантинні умови й обмеження ми можемо прийняти 200-250 осіб. Тому орієнтовно в такій кількості на попередні заняття і приходили жінки", – розповідає голова організації.

"Це є вступне лекційне заняття, до якого ми додаємо вправи з самооборони, щоби було простіше для сприйняття. Ця лекція дає розуміння і усвідомлення своїх можливостей. Вчить як вижити впродовж перших 24 годин, оскільки шанси на виживання людини тоді значно зростають. А якщо ще й бути об’єднаними та згуртованими, тоді шанси є дуже високими", — зазначила Олена Білецька.

"Щодо майбутніх тренінгів, то на 26 лютого реєстрація уже закрита, на 27 лютого ще триває, — розповіла Білецька. 27 лютого тренінг буде проводитися в у колонній залі Київської міської ради. Також ми запланували проведення онлайн-лекцій найближчим часом, щоби надати можливість долучитися й пройти цей тренінг не лише учасницям з Києва, але й охочим з інших регіонів", – підсумувала вона.

Що відомо

У Києві та ще у п’яти регіонах України військові частини, що входять до складу Сил територіальної оборони, досі не мають постійних пунктів дислокації.

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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