"Гнучкий графік": У КМДА розповіли, як в Києві записатись в тероборону

У Києві триває набір до Територіальної оборони. У зв’язку з цим КМДА підготувала інструкцію для тих, хто бажає долучитися до новоствореного роду військ.

Інструкцію опубліковано у Telegram-каналі КМДА.

В інструкції сказано, що завданням резервістів є оборона Києва, стратегічних об’єктів та комунікацій, органів державної влади у випадку збройної агресії. Крім цього, територіальна оборона залучатиметься до захисту населення та довкілля під час надзвичайних ситуацій, забезпечуватиме громадський спокій під час особливого періоду та готуватиме громадян до національного спротиву.

Для запису в Територіальну оборону необхідно:

Звернутися на «гарячу лінію» Територіального резерву міста Києва за номером 063 651 44 46

Пройти співбесіду з командиром батальйону

Пройти військово-лікарську комісію

Надати підрозділу бригади Територіальної оборони необхідні документи та підписати контракт.

Список документів

заява про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві

копії усіх сторінок паспорта громадянина України

копії свідоцтва про шлюб та народження дітей (якщо є)

характеристика з місця роботи або навчання

копії документів про середню та вищу освіту

кольорова фотокартка розміром 9х12 см

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

довідка військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у територіальному резерві за обраною спеціальністю

довідка про несудимість (отримується на сайті МВС в електронному вигляді, друкується).

Що відомо

29 липня 2021 року президент Володимир Зеленський під час заходів до Дня Сил спецоперацій на Житомирщині підписав закон "Про основи національного спротиву", який передбачає створення сил територіальної оборони.

Закон спрямований на розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. Також документ дає змогу у разі потреби залучити все населення до захисту країни та згуртувати населення.

1 січня 2022 року Зеленський призначив Головнокомандувачем Сил територіальної оборони бойового генерала Юрія Галушкіна.

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