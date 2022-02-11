У Києві та ще у п’яти регіонах України військові частини, що входять до складу Сил територіальної оборони, досі не мають постійних пунктів дислокації.

Про це під час Конгресу місцевих влад у Харкові за участі президента Володимира Зеленського повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Суспільне транслює подію наживо.

"Дотепер триває погодження щодо розміщення військових частин на 13 майнових комплексах. Триває процес укладення договорів у 18 комплексах, процес іде. А для 16 військових частин взагалі на сьогоднішній день не визначено майнових комплексів для розміщення, на жаль", — зазначив він.

За його словами, відтак 13 частин не мають постійних пунктів дислокації.

"На сьогодні бачу, проблеми дійсно є частково в Донецькій, Одеській, Львівській, Рівненській, Київській області та у Києві", — розповів Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що при цьому низка військових частин Сил територіальної оборони вже завершили переміщення та приступили до підготовки до виконання покладених завдань.

Раніше Залужний повідомив, що станом на 11 лютого на виконання закону "Про основи національного спротиву" в Україні сформовано 29 бригад і 150 батальйонів у складі Сил територіальної оборони.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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