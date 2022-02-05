В Україні запрацювала "гаряча лінія" тероборони

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сил тероборони.

Як зазначається, на "гарячу лінію" територіальної оборони можна зателефонувати за номером 0800507028. Усі дзвінки безкоштовні. Звернувшись до Call-центр, українці зможуть отримати відповіді на наступні питання:

як потрапити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом у резерві Сил територіальної оборони;

які порядок проходження служби та соціальні гарантії службовців підрозділів Сил тероборони.

Більше про те, як вступити до лав територіальної оборони, можна дізнатися тут.

Що відомо

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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