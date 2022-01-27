Рада дозволила батальйонам територіальної оборони використання стрілецької зброї

Верховна Рада прийняла законопроєкт № 6302, який передбачає зміни до законодавства щодо національного спротиву та дозволила добровольчим формуванням тергромад використовувати, крім мисливської, ще й табельну стрілецьку зброю.

"За" відповідний законопроєкт проголосували 278 народних депутатів.

"Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України", — ідеться у тексті про зміни.

Відзначається, серед найбільш суттєвих змін, які наразі внесені до закону – чітко виписані повноваження Сил спеціальних операцій, які керуватимуть Рухом опору, та надання добровольцям права використовувати стрілецьку табельну зброю, а в разі потреби за наказом Головнокомандувача ЗСУ й інше озброєння.

Що відомо

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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