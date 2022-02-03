Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершення формування штату ТрО мирного часу на рівні 10 тисяч людей.

Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Станом на сьогоднішній день – це перший етап – відбувається розгортання Сил територіальної оборони за штатом мирного часу. Це набір 10 тисяч військових, які будуть саме військовими Збройних Сил України, і вони будуть створювати командно-штабне управлінське ядро Сил територіальної оборони", — повідомив міністр.

Резніком наголосив, що Сили територіальної оборони є частиною Збройних сил, та не є ані добровольчими формуваннями органів місцевого самоврядування, ані "самодіяльністю". За словами міністра, перший етап розгортання Сил ТрО планується завершити наприкінці лютого 2022 року.

За словами міністра, за військовослужбовцями Сил ТрО буде закріплена штатна зброя, яка зберігатиметься у збройових кімнатах військових частин.

"Наступний крок – формування 130 тисяч резервістів, батальйонів та бригад територіальної оборони вже безпосередньо шляхом укладання контрактів з командувачами цих військових частин батальйону або бригади", — каже міністр.

Він наголосив, що процедура укладання контракту за законом передбачає контракт саме з командувачем підрозділу, а не представниками органів місцевого самоврядування.

Третій етап, за словами міністра, передбачатиме формування добровольчих підрозділів у малих населених пунктах з числа місцевих мисливців. Таке розгортання добровольчих підрозділів відбуватиметься за подання командувача Сил територіальної оборони та за рішення Головнокомандувача Збройних сил.

Що відомо

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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