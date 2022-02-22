Львівська облрада ухвалила заяву щодо визнання Росією “Л/ДНР”

22 лютого Львівська обласна рада зібралася на позачергову сесію під час якої депутати ухвалили заяву щодо визнання Росією “Л/ДНР”.

У спільній заяві депутати засудили рішення РФ про "визнання незалежності" так званих “ДНР” та “ЛНР” на тимчасово окупованих територіях сходу України.

“У нас один спільний ворог, проти якого ми маємо бути єдиними. Лише об’єднання зусиль здатне посилити обороноздатність нашої країни та забезпечити безпеку нашого регіону та кожного мешканця України.”, - йдеться у тексті заяви.

Депутати Львівської облради закликали органи державної влади та місцевого самоврядування ухвалили необхідні рішення для посилення обороноздатності України та захисту цивільного населення.

“Невідкладно розглянути питання розірвання дипломатичних відносин України з Російською Федерацією, заборони ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації до часу відновлення територіальної цілісності нашої країни. Ухвалити законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм та українофобію, заморозити активи російського бізнесу та власників-колаборантів в Україні, закрити кордон з Російською Федерацією”, – запропонували обранці.

Партнерів України та міжнародну спільноту закликали якнайшвидше ввести санкції, зокрема заблокувати реалізацію Проєкту “Північний потік-2” та ввести санкції проти членів Держдуми і Ради Федерації, які проголосували за визнання ОРДЛО, за персональні та секторальні санкції для російських громадян і економіки, ембарго на російську нафту і газ.

“Ми рішуче заявляємо, що Україна єдина та неподільна. Українці ніколи не визнають спроб анексії своїх територій. Ми ніколи не поступимося національними інтересами та Державною незалежністю України в її визнаних світом кордонах. Слава Україні!", – йдеться у спільній заяві депутатських фракцій політичних партій у Львівській обласній раді.

Цю заяву підтримали усі присутні у залі депутати. До участі у сесії зареєструвався 71 обранець.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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