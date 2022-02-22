22 лютого у Верховній Раді підтримали проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України в цілому.

Четверо депутатів від Херсонщини проголосували за постанову, одна народна депутатка була відсутня.

Володимир Іванов - "за",

Олексій Ковальов - "за".

Павло Павліш - "за",

Сергій Козир - "за",

Вікторія Вагнєр була відсутня.

Всього з 344 депутатів рішення підтримали 336 народних обранців, утрималися троє, не голосували п'ятеро.

Що відомо:

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