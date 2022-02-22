Шість країн Європейського Союзу на прохання України задіють Сили швидкого реагування в кіберпросторі для допомоги Києву в боротьбі з кіберзагрозами. Про це у Twitter повідомив віцеміністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

Сили швидкого реагування в кіберпросторі (Cyber Rapid Response Team, CRRT) були створені у 2019 році в межах оборонного проєкту ЄС — Постійне структурне співробітництво. До складу CRRT входять Литва (координатор), Естонія, Хорватія, Польща, Нідерланди й Румунія.

Завдання Сил швидкого реагування в кіберпросторі — взаємна допомога в протидії кіберзагрозам, їхнє виявлення і попередження, а також оперативне реагування в разі кібератаки. Про можливість допомоги CRRT Україні Литва заявляла на початку лютого 2022 року.

Раніше українська влада оприлюднила попередження про можливу хвилю кібератак 22 лютого. За словами Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, можливі атаки на вебсайти державного сектору, банківського сектору й сектору оборони.

Що відомо

15 лютого виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо та портал "Дія".

За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал відомтсва продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

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