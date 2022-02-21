Фахівці попередили про можливі кібератаки 22 лютого. Які ресурси під загрозою

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про кібератаки на вебсайти державного сектору, які можуть статися 22 лютого.

Як зазначають фахівці з кібербезпеки, допис із погрозами про можливі кібератаки був оприлюднений на сайті Raidforums. Згодом він був видалений.

"У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua", — розповіли у CERT-UA.

Експерти просять інтернет-користувачів терміново повідомляти про виявлені ознаки кібератак або аномальні дії електронною поштою, на сторінці у Facebook або на сайті команди.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив Суспільному, що команда "Дії" через кібератаки чергує у цілодобовому режимі.

Що відомо

15 лютого виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив відповідальний за платформу радіо член правління НСТУ Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Близько 20:00 15 лютого почалася DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал МОУ продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

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