"Дії Путіна загрожують не лише Україні" — тимчасова повірена у справах США

Дипломати США надалі працюватимуть в Україні, проте ночуватимуть у Польщі. Про це під час брифінгу розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За словами Крістіни Квін, рішення про від'їзд дипломатів на ніч до Польщі ухвалили з міркувань безпеки:

"Перш за все мій обов'язок як тимчасово повіреної — це забезпечити безпеку своєму персоналу. В нас є кілька для цього причин. По-перше, Путін продовжив накопичення військ на кордоні, він їх не відвів від кордонів. Друге — це агресивні дії Росії на Донбасі. І третє — це промова Путіна, яку ми вчора почули. Це не була промова розсудливої людини, тому ми повинні бути обережними. Ми будемо на ніч їздити до Польщі, проте вдень повертатися в Україну".

Тимчасова повірена наголосила, США рішуче засуджує спроби Росії захопити частину суверенної території України:

"Дії президента Путіна загрожують не лише Україні, але й світовому порядку. Це порядок, який підтримував мир та стабільність з часів Другої світової війни. Сполучені Штати стоять на боці України і в один голос засуджують бажання, дії та наміри президента Путіна. Його обурливі заяви, які він зробив про Україну та про український народ вчора (21 лютого, — ред.) були повністю відірваними від реальності і показали його схиблені погляди, які відповідають не лідеру світового рівня, а найгіршим авторитарним лідерам Європи".

За словами Крістіни Квін учора, 21 лютого, Росія фактично повністю відмовилась від зобов'язань, які взяла на себе за Мінськими угодами. Наслідком цього стане пакет санкцій.

"Останнє порушення норм та законів, яке вчинив Путін, зустріне потужну відповідь Сполучених Штатів. Вчора, президент Байден підписав наказ, який забороняє вести торгівлю та фінансування особами зі США у так званих ЛНР та ДНР. Проте це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися із нашими союзниками та партнерами, щоб дати відповідь на ці неприйнятні дії і реакція буде дуже швидко".

Посольство США переїхало з Києва до Львова 15 лютого.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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