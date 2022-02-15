Основна група американських дипломатів переїхала до Львова

Основна група американських дипломатів переїхала з Києва до Львова. Такий переїзд є тимчасовим, повідомила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За її словами, тимчасовий переїзд дипломатів пов'язаний із накопиченням російських військ на кордоні з Україною.

"Наша основна група дипломатів буде продовжувати наполегливу роботу для того, щоби допомогти Україні боротися з російською агресією. Ми продовжуватимемо роботу у всіх сферах взаємин між США та Україною. Ми наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій і погроз проти України", — повідомила Крістіна Квін.

Крістіна Квін також наголосила, що переїзд є тимчасовим і дипломати сподіваються невдовзі повернутися до Києва.

Що відомо

Іноземні посольства не зверталися до керівництва Львівщини щодо виділення приміщень. Відповідних звернень не отримували ні Львівська міська рада, ні обласна державна адміністрація, ні обласна рада. Про це повідомили керівники установ на брифінгах 14 лютого.

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