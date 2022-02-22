Казахстан не планує визнавати "ЛНР" і "ДНР" — міністр закордонних справ

В Казахстані не стоїть питання, чи визнавати слідом за Росією самопроголошені “ДНР” та “ЛНР”. Про це журналістам повідомив Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберди, повідомляє ОРДА.

За словами міністра, Казахстан виходить із засад міжнародного права і основних принципів статуту ООН.

“Зрозуміло, що ситуація погіршується і напруження зростає, тому Казахстан готовий і закликає всю міжнародну спільноту до застосування дипломатичних зусиль”, – пояснив Тлеуберди.

Він також сказав, що офіційну позицію Казахстану ухвалять найближчим часом на засіданні Ради безпеки країни.

Тлеуберди додав, що питання введення в Україну військ у рамках ОДКБ Казахстан не розглядає.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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