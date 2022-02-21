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Місто Щастя без світла, води та тепла, обстріли не вщухають — голова ВЦА
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Місто Щастя без світла, води та тепла, обстріли не вщухають — голова ВЦА

Антон Степура Олександра Зоз
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Місто Щастя без світла, води та тепла, обстріли не вщухають — голова ВЦА КПВВ Щастя, фото: Суспільне Донбас

На території Щастинської громади окупанти постійно ведуть обстріли з різних напрямків. Місто залишається без світла, води та опалення. Про це Суспільному розповів керівник Щастинської ВЦА Олександр Дунець.

"На даний час саме місто з важкої артилерії не обстрілюється, відмічено залітання патронів у вікна. Перебита електромережа, місто залишається без світла. Ще раніше було попадання в водонасосну станцію, водопостачання також немає", — повідомив Олександр Дунець.

Олександр Дунець додав, що також сьогодні було перебито тепломережу по якій теплоносій направляється у Щастя. Ремонтні бригади не можуть підійти до місця прориву, оскільки продовжуються обстріли мінометом і працює снайпер.

За словами керівника ВЦА, якщо брати усю територію Щастиньскої громади, то обстріли не припиняються. Як тільки вогонь вщухає на одному напрямку одразу починають вести обстріли іншого.

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Що відомо

  • Через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВВ "Щастя"

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