Через регулярні обстріли бойовиками КПВВ "Щастя" його роботу призупинено. 19 лютого в результаті обстрілу було влучено будівлю 32 пожежної частини, яка знаходиться поблизу КПВВ "Щастя". Також бойовики обстріляли на КПВВ вантажівки з гумдопомогою.

Ми поспілкувались з місцевими жителями, як вони живуть під обстрілами та чи планують виїжджати з Щастя — у матеріалі Суспільного.

КПВВ Щастя, фото: Суспільне Донбас КПВВ Щастя, фото: Суспільне Донбас

За даними штабу ООС, тільки 19 лютого КПВВ тричі обстріляли з мінометів та протитанкових гранатометів.

"20 лютого з 8 години ранку командувачем об’єднаних сил у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю цивільних осіб та прикордонників, які здійснюють контрольно-перевірочні заходи в контрольному пункті в’їзду виїзду тимчасово припинено функціонування контрольного пункту в'їзду - виїзду "Щастя", — розповіла речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

За словами речниці, 19 лютого бойовики обстріляли на КПВВ вантажівки з гумдопомогою. Тільки їх від початку роботи КПВВ і пропускали до себе окупанти.

Речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко розповіла, що контрольний пункт в’їзду-виїзду "Щастя" працює з 10 листопада 2020 року. Однак громадяни, які намагалися перетнути лінію розмежування в цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду, були повернути з тимчасово окупованої території України та не пропущені окупаційною владою без будь-яких пояснень.

Біля КПВВ розташована 32-га пожежно-рятувальна частина, яку бойовики обстріляли 19 лютого. Наразі рятувальники працюють у штатному режимі.

Пожежно-рятувальна частина після обстрілу бойовиків, фото: Суспільне Донбас Пожежно-рятувальна частина після обстрілу бойовиків, фото: Суспільне Донбас

Чи планують виїжджати місцеві жителі

Пенсіонерка Надія Борисова розповіла журналістам Суспільного, що у Щасті напередодні було неспокійно.

"Було дуже чутно звуки. Набридло, вже дуже набридло. Хочеться, щоб все було добре. Щоб наші діти і онуки були щасливі. Втомились від війни. Є підвал, а чи він врятує? Нічого не врятує. У квартирі теж не сховаєшся, коли були обстріли, в мене квартира дуже постраждала", — додала Борисова.

Місцева жителька Ольга Савєнкова розповіла Суспільному, що її родина не планує виїжджати.

"Куди я поїду, я тут 70 років живу. І куди мені збиратись? То Боже збав, нікуди я не поїду. Я там на Матросова живу. Нам дістається, тим, хто ближче живе. Звісно, неприємно, коли чутно бахи", — зазначила місцева жителька Ольга Савєнкова.

Що говорить влада

Як розповів Суспільному керівник Щастинської ВЦА Олександр Дунець, у селі Старий Айдар. 18 та 19 лютого там були пошкоджені 4 будинки. На подвір’ї одного з них вибухнула 120-міліметрова міна. Жителі встигли врятуватися.

"На даний час обстеження їхнє вже завершено. Найближчими днями будемо надавати кому фінансову допомогу. А є такі будинки, які постраждали, і відсутні документи на право власності, тому що вони використовувались раніше як дачні будинки. Там будем надавати матеріальну допомогу разом із міжнародними донорами", — додав керівник Щастинської ВЦА Олександр Дунець.

За словами керівника, наразі військово-цивільна адміністрація працює в посиленому режимі. Працівники чергують цілодобово, аби вчасно реагувати за звернення місцевих жителів.

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