Через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВВ "Щастя" — ООС

Через регулярні обстріли бойовиками КПВВ "Щастя" його функціонування призупинено. Про це повідомляє штаб ООС.

"Враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Щастя" з 8 години 20 лютого 2022 року на період існування загрози", — йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що звертаємось до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Як розповів Суспільному пресофіцер Східного регіонально управління прикордонної служби Ігор Лизогуб, за минулу добу ворог тричі із мінометів та станкових протитанкових гранатометів обстріляв КПВВ "Щастя".

"Останній випадок обстрілу - сьогодні зранку знову фіксується відкриття вогню бойовиками в бік цього гуманітарного дорожнього коридору. Бойовики обстрілювали з міномета і протитанкового гранатомета", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що в цілому від обстрілів зазнає ушкоджень інфраструктура КПВВ, яка мала б використовуватися для забезпечення комфорту громадян, які перетинають лінію розмежування. Це і зупинки і модулі для оформлення.

Що відомо

19.02.22, бойовики тричі обстріляли з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "Щастя".

Рух дорожніми коридорами до КПВВ "Щастя" та "Золоте" залишається заблокованим з боку тимчасово окупованої території.

Рішення про створення нового КПВВ було прийнято 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи. До будівництва пішохідного сполучення залучено представників військово-цивільних адміністрацій Луганської області, робітників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг.

Поблизу КПВВ встановлено стовпи освітлення із сонячними панелями.На майданчику для зупинки автобусів проведено демонтаж семи пошкоджених стовпів для освітлення уздовж автомобільного шляху.

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