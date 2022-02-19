У Києві за добу підтвердили понад 4,3 тисячі випадків COVID-19

У Києві за добу 18 лютого виявили 4391 хворого на коронавірус, померли 12 людей.
Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, за минулу добу на COVID-19 захворіли:
- 2568 жінок віком від 18 до 96 років;
- 1581 чоловік віком від 18 до 93 років;
- 111 дівчаток від одного місяця до 17 років і 131 хлопчик від чотирьох днів до 17 років.
Також упродовж доби ушпиталили 87 хворих на коронавірус та 139 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Подолали вірус 2020 хворих, померли 12 людей, серед яких вісім жінок від 63 до 92 років та четверо чоловіків від 71 до 84 років. Найбільше випадків захворювання зафіксували у Дарницькому (742), Деснянському (732) та в Солом‘янському (454) районах міста.
З початку пандемії у Києві виявили 429 144 випадки захворювання на COVID-19, померли 8858 людей, одужали 358 069 жителів столиці.
Що відомо
- За добу 17 лютого у Києві підтвердили 4538 випадків захворювання на коронавірус, 20 людей померли.
- 18 лютого Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак "жовтими" залишаються лише дві області.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
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