У Києві за добу підтвердили понад 4,3 тисячі випадків COVID-19

У Києві за добу 18 лютого виявили 4391 хворого на коронавірус, померли 12 людей.

Про це у Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу на COVID-19 захворіли:

2568 жінок віком від 18 до 96 років;

1581 чоловік віком від 18 до 93 років;

111 дівчаток від одного місяця до 17 років і 131 хлопчик від чотирьох днів до 17 років.

Також упродовж доби ушпиталили 87 хворих на коронавірус та 139 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Подолали вірус 2020 хворих, померли 12 людей, серед яких вісім жінок від 63 до 92 років та четверо чоловіків від 71 до 84 років. Найбільше випадків захворювання зафіксували у Дарницькому (742), Деснянському (732) та в Солом‘янському (454) районах міста.

З початку пандемії у Києві виявили 429 144 випадки захворювання на COVID-19, померли 8858 людей, одужали 358 069 жителів столиці.

Що відомо

За добу 17 лютого у Києві підтвердили 4538 випадків захворювання на коронавірус, 20 людей померли.

18 лютого Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак "жовтими" залишаються лише дві області.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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