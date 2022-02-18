За добу в Києві 4538 хворих на коронавірус. 262 людини госпіталізували

У Києві виявили за минулу добу 4538 хворих на коронавірус, ще 20 людей померли. Про це повідомив Віталій Кличко.

"4538 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 20 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8846 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 424 753", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 2611 жінок віком від 18 до 90 років та 1583 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 164 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 180 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 10 жінок у віці до 84 років та 10 чоловіків у віці до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 91 хворого на коронавірус та 171 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 1230, у Дарницькому – 929 та в Солом’янському районі – 379 випадків", – зазначив мер.

Що відомо

У Києві за добу, 16 лютого, виявили 4261 хворого на коронавірус. 27 людей померли – з них усі старші 50 років.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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