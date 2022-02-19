Ватажок "ДНР" підписав "указ" про мобілізацію

Ватажки так званих "республік" Пушилін та Пасічник підписали "укази" про загальну мобілізацію. Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ.

Пушилін закликав прибути у "військкомати" "земляків, як перебувають у запасі" та звернувся до всіх чоловіків так званої "республіки", здатних тримати в руках зброю.

Також підконтрольні окупантам ЗМІ повідомляють про те, що так званий "народный совет ДНР" затвердив "указ" Пушиліна про мобілізацію.

У зв'язку з мобілізацією окупаційна влада так званої ЛНР"заборонила виїжджати чоловікам від 18 до 55 років з території так званої республіки.

Що відомо

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

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