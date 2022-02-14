Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив Володимиру Путіну, що відповіді НАТО та США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" не задовольняють РФ. Він заявив, що шанси домовитися з Заходом досі є.

Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Головною темою зустрічі було обговорення відповідей США та НАТО на вимоги Росії.

"Нас цікавить США передусім, зрозуміло, хто грає головну роль у вирішенні питань в західному таборі. Відповідь США складається з двох частин. Перша частина — реагують на три наші ключові питання, які ми визначили, — не розширення НАТО, нерозміщення ударного озброєння, що нам загрожує, і в цілому повернення військової-технічної конфігурації у Європі на позиції 1997 року, коли був підписаний основоположний акт Росії і НАТО", — повідомив Лавров.

Міністр також сказав, що відповіді за всіма російськими вимогами є негативними та не задовольняють РФ.

"І я отримав незадовільні відповіді, ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє пряме послання, отримали ми два маленьких папірці. Один — від чиновника Столтенберга, генсека НАТО, інший — від чиновника Борреля, голови дипломатії Європейської зовнішньополітичної служби", — каже міністр.

Лавров також заявив, що Росія надалі вимагатиме відповіді від кожної країни НАТО окремо.

Володимир Путін під час зустрічі заявив, що розширення НАТО на Схід за рахунок колишніх республік, в тому числі України, є "дуже небезпечним" для РФ.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Блінкен попередив Лаврова про "трансатлантичну відповідь" у разі нападу на Україну

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу