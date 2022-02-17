США направили винищувачі F-35 до Німеччини

Для посилення обороноздатності НАТО Сполучені Штати направили групу винищувачів 388-го та 419-го авіаційних підрозділів до німецької авіабази Шпангдалем.
Про це повідомляє видання The Hill.
Повідомляється, що разом з винищувачами до Німеччини направляються пілоти та команди технічного обслуговування техніки.
Винищувачі F-35 Lightning II — це найсучасніші винищувачі у розпорядженні ВПС США.
"Розгортання американських винищувачів на авіабазі Шпангдалем підвищує обороноздатність НАТО й підсилює нашу здатність діяти спільно", — заявив командувач ВПС США у Європі та Африці Джефф Харріган.
Крім цього зазначається, що США вже направили вісім винищувачів F-15E до Польщі, а також шість багатофункціональних літаків KC-135 Stratotanker вирушили на авіабазу Рамштайн у Німеччині.
Що відомо
- До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії.
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.
- Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
- Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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