США направили винищувачі F-35 до Німеччини

Для посилення обороноздатності НАТО Сполучені Штати направили групу винищувачів 388-го та 419-го авіаційних підрозділів до німецької авіабази Шпангдалем.

Про це повідомляє видання The Hill.

Повідомляється, що разом з винищувачами до Німеччини направляються пілоти та команди технічного обслуговування техніки.

Винищувачі F-35 Lightning II — це найсучасніші винищувачі у розпорядженні ВПС США.

"Розгортання американських винищувачів на авіабазі Шпангдалем підвищує обороноздатність НАТО й підсилює нашу здатність діяти спільно", — заявив командувач ВПС США у Європі та Африці Джефф Харріган.

Крім цього зазначається, що США вже направили вісім винищувачів F-15E до Польщі, а також шість багатофункціональних літаків KC-135 Stratotanker вирушили на авіабазу Рамштайн у Німеччині.

Що відомо

До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.

Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною. На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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