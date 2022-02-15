Макрон просить Путіна не визнавати ОРДЛО

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна із закликом не визнавати ОРДЛО. Про це Єлисейський палац повідомив журналістам у вівторок, 15 лютого, передає CNN.

“Ми залишаємось пильними і просимо (Путіна — ред.) не виконувати прохання Думи”, — сказав представник Єлисейського палацу.

За його словами, президент Росії сказав, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалив, цитує представника палацу CNN.

Раніше на спільній пресконференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Росії Володимир Путін сказав, що “члени Державної думи, які ухвалили звернення до нього про визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік", "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".

Що відомо

Держдума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання. Українські політики вже назвали це рішення “похороном Мінських угод”. Суспільне запитало експертів, що означає це звернення і навіщо воно Росії.

Читайте також

Ситуація на кордоні з РФ: Верховна рада звернулась до парламентів країн та міжнародних організацій

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

Визнання ОРДЛО буде "повним виходом" Росії з Мінських домовленостей – Кулеба

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу