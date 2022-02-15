Макрон просить Путіна не визнавати ОРДЛО

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна із закликом не визнавати ОРДЛО. Про це Єлисейський палац повідомив журналістам у вівторок, 15 лютого, передає CNN.
“Ми залишаємось пильними і просимо (Путіна — ред.) не виконувати прохання Думи”, — сказав представник Єлисейського палацу.
За його словами, президент Росії сказав, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалив, цитує представника палацу CNN.
Раніше на спільній пресконференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Росії Володимир Путін сказав, що “члени Державної думи, які ухвалили звернення до нього про визнання так званих Донецької і Луганської "народних республік", "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
Що відомо
- Держдума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання. Українські політики вже назвали це рішення “похороном Мінських угод”. Суспільне запитало експертів, що означає це звернення і навіщо воно Росії.
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