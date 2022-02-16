День єднання: як у Львові відзначають нове свято

16 лютого президент України оголосив своїм указом Днем єднання. Метою нового свята є об’єднання українського народу. Суспільне дізнавалося як відзначають нове свято у Львові.

Біля Львівської облдержадміністрації підняли Державний прапор та виконали гімн України.

Суспільне Львів Заходи відбувалися напроти будівлі ЛОДА у сквері "На Валах"

Участь у заході взяв військовий оркестр – який і виконав гімн України. Люди, які зібралися на захід, тримали у руках синьо-жовті прапори.

Суспільне Львів Синьо-жовтий прапор підняли на флагшток на території Академії сухопутних військ

Також заходи відбулися на території Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Там на флагштоку підняли прапор України та виконали Державний гімн.

“Безперечно – це така знакова подія, яка, насамперед, дозволяє нагадати всім українцям про те, що в цей непростий для нашої держави час, коли загрожує, насамперед, РФ, ми повинні об’єднатися в наших зусиллях, в наших намірах і зберегти незалежну, суверенну Україну”, – речник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного полковник Антон Миронович.

Суспільне Львів Тут зібралися військові та цивільні, аби відзначити День єднання

За його словами, долучилися до заходу не лише військовослужбовці, а й усі охочі.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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