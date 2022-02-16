Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Суспільне подивилося, як відзначають нове свято у Києві.

Зранку 16 лютого у центрі столиці на Майдані Незалежності зібралися люди для відзначення Дня єднання. Багато хто приніс синьо-жовті стрічки, та плакати. Суспільному учасники акції розповіли, що прийшли хто по одинці, хто — разом з колегами. Загалом на Майдані зібралося понад 50 людей.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне День єднання: Як відзначають нове свято у Києві

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Учасниця акції до Дня єднання

"Україна для нас єдина країна, де ми народилися, де народилися наші діти. Ми зараз виховуємо дітей. І безперечно ми хочемо, щоб ми тут жили постійно, і щоб наша країна була єдина. Єдиною понад усе, вільною і мирною", — каже учасниця акції до Дня єднання Олена.

Вона також вважає, що відзначення Дня єднання 16 лютого є потрібним для суспільства.

Фото: Дарʼя Кінша, Суспільне

"Ми з колегами усі разом вирішили вийти показати єдність", — каже Даніїл Кулинич, методист Палацу дітей та юнацтва Печерського району.

Він вважає, що єдність маж бути кожного дня, а не лише 16 лютого. Але саме сьогодні разом з колегами організовано вийшли до КМДА відзначати День єднання.

Фото: Дарʼя Кінша, Суспільне

Фото: Дарʼя Кінша, Суспільне

Фото: Дарʼя Кінша, Суспільне

День єднання вперше був запроваджений в Україні у 2022 році відповідно до указу президента Володимира Зеленського на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні. Він передбачає проведення низку урочистих заходів, серед яких:

підняття Державного прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконання о 10:00 Державного гімну України;

проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.

На стадіоні НСК "Олімпійський" учасники святкувань розгорнули 200-метровий державний прапор України.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Перед початком засідання Верховної ради військовий оркестр виконав національний гімн на площі перед будівлею парламенту.

Після цього оркестр пройшов кроком повз депутатів під звуки маршу. Також урочистості відбулися біля Кабінету міністрів.

Фото: Кабінет міністрів України Караул Нацгвардії

Фото: Кабінет міністрів України Члени Кабміну співають гімн України

Фото: Кабінет міністрів України Урочистості перед Кабміном

Фото: Кабінет міністрів України День єднання України. Як відзначають нове свято у Києві

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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