Рада попередньо підтримала розблокування запуску "суду у смартфоні"

Верховна Рада на засіданні 15 лютого підтримала в першому читанні законопроєкт №5433, який вносить зміни до низки документів для розблокування процедури запуску Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

За таке рішення проголосували 275 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає внесення змін до окремих законів (йдеться передусім про технічні зміни, які дозволяють функціонування ЄСІТС за умови готовності окремих модулів), а також доповнює закон "Про Вищу раду правосуддя" порядком затвердження положення про ЄСІТС.

Крім того, документ передбачає можливість впровадження "суду у смартфоні" поетапно, оскільки через неготовність усіх його модулів цей процес затягується вже з 2017 року, а через пандемію COVID-19 і брак фінансування деякі суди не мають паперових засобів для повідомлення сторін про засідання.

Що відомо

ЄСІТС — це сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію окремих судових процесів і покликані надавати інформаційну допомогу суддям.

"Суд у смартфоні" має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, і Національній школі суддів України.

Закон про роботу ЄСІТС набув чинності ще у травні 2021 року, але система досі не запрацювала. З жовтня 2021 року лише були впроваджені три її окремі модулі: "Електронний кабінет", "Електронний суд", підсистеми відеоконференцзв’язку.

У вересні 2021 року в Державній судовій адміністрації України відбулася презентація мобільного додатку "єСуд". Вартість його створення становила близько 360 тисяч гривень. Додаток покликаний полегшити доступ до правосуддя.

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