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Голова ВККС Роман Ігнатов пішов у відставку
Судова реформаПолітика

Голова ВККС Роман Ігнатов пішов у відставку

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Вища кваліфікаційна комісія суддів
Вища кваліфікаційна комісія суддів. Фото: ВККС

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Роман Ігнатов подав у відставку з посади члена Комісії за власним бажанням. Комісія її задовольнила.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВККС.

"27 березня 2024 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву голови Комісії Ігнатова Романа Миколайовича про звільнення його з посади члена ВККС за власним бажанням", — йдеться у повідомленні.

1 червня 2023 року Роман Ігнатов був призначений на посаду члена Комісії з-поміж суддів рішенням Вищої ради правосуддя. 6 червня 2023 року члени Комісії обрали Романа Ігнатова Головою ВККСУ.

Формування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Для чого потрібна ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів — своєрідна кадрова комісія в судовій системі. Вона веде облік суддів, проводить їхнє кваліфікаційне оцінювання, переводить з одних судів до інших, відбирає кандидатів на посади суддів, словом, формує в країні суддівський корпус.

ВККС не працює майже три роки — попередній склад комісії парламент розпустив у жовтні 2019-го, висловлюючи незгоду з реформою попередньої влади. Це призвело до того, що в судовій системі призупинився добір суддів. Наразі не вистачає 2500 суддів, а чимало суддів не можуть відправляти правосуддя, оскільки в них закінчився п’ятирічний термін повноважень.

Новий конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії суддів розпочався у вересні 2021 року. Тоді створили комісію, до якої увійшли по половині складу українські та міжнародні судді та експерти. До повномасштабного вторгнення вони встигли провести кілька організаційних засідань. Велика війна призупинила процес відбору кандидатів на пів року — знову комісія почала працювати влітку 2022 року.

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