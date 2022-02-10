Вища рада правосуддя заявила, що більшість її членів достроково складають повноваження через дії Етичної ради — та 9 лютого розпочала оцінювання 14 з 15 чинних членів ВРП, чим, на думку Ради, порушила закон.

Про це йдеться в заяві на сайті ВРП.

Рада вважає, що Етична рада порушила закон, почавши оцінювання її чинних членів замість перевірки кандидатів на вакантні посади (таких на сьогодні шість). Це, мовляв, блокує роботу ВРП — там зараз після звільнення двох членів у січні 2022 року залишилися мінімально необхідні для функціонування органу 15 членів.

Крім того, ВРП нагадала, що вважає неконституційним утворення Етичної ради, яка і займається оцінюванням і перевіркою її членів. Зокрема Конституційний Суд у листопаді 2021 року взяв до розгляду подання про конституційність реформи ВРП.

"Враховуючи, що Етичною радою (перевірку — ред.), попри критичну межу повноважності ВРП та всупереч імперативним вимогам закону, розпочато першочергово з усіх чинних членів ВРП одночасно, це спонукає достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП", — ідеться в повідомленні.

В Етичній раді після цього заявили, що "початок оцінювання чинних членів ВРП не тягне за собою відсторонення їх від посад та зупинення їх повноважень". Це можливо тільки в разі, коли перевірка завершена і вона виявила недоброчесність члена Ради.

Що буде з діяльністю ВРП

Як пояснив Суспільному депутат "Слуги Народу", представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, члени ВРП можуть звільнитися за власним бажанням. Після цього суб'єкти, які обирають склад Ради, зможуть делегувати туди нових членів. Депутат вважає, що це станеться "швидко" — протягом кількох місяців.

"Я думаю, що це відбудеться дуже швидко. Напевно, члени Вищої ради правосуддя не хочуть бути об'єктами перевірки Етичної ради, бояться — мабуть, є що приховувати. Цей процес самоочищення може прискорити реформу в судовій владі, оскільки ВРП є інститутом, який має забезпечити нормальне функціонування і притягнення до відповідальності суддів, які є недоброчесними", — вважає він.

Веніславський вважає, що в Конституційному Суді законність Етичної ради не буде поставлена під сумнів: "Я не бачу ризиків. Дочекаймося рішення Конституційного Суду, але в мене нема підстав очікувати негативного рішення. Думаю, ніяких питань не буде".

Своєю чергою голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков вважає, що після звільнення більшості членів Вищої ради правосуддя є шанс обрати новий доброчесний склад органу.

"Шкода, звісно, що більшість членів ВРП ми на співбесідах не побачимо. Але якщо сама судова мафія вважає, що це її кінець — значить, як мінімум в нас є привід для стриманого оптимізму", — написав Жернаков у Facebook.

Реформа ВРП і Етична рада

Вища рада правосуддя (ВРП) — утворений у 2017 році незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів та щодо їхнього звільнення, притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів тощо.

Діяльність ВРП критикували громадські активісти й правозахисники: Рада покривала суддів Окружного адмінсуду Києва, підозрюваних у злочинах, незаконно призначала суддів, тиснула на незалежних суддів тощо. Членів Вищої ради правосуддя підозрюють також у незаконному збагаченні.

Тому з 1 грудня 2021 році за наполягання міжнародних партнерів в Україні почала діяти Етична рада — незалежний орган, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. До складу Етичної ради увійшли шестеро людей — по троє від Ради суддів та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

Тоді як міжнародні організації надали своїх кандидатів ще у вересні 2021 року (через місяць після звернення ВРП, як того вимагає закон), Рада суддів затягувала цей процес — постійно не вистачало голосів для затвердження кандидатур. Це сталося лише наприкінці жовтня.

Інфографіка: Суспільне

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