Чернівецький міський голова Роман Клічук звернувся до жителів міста з проханням перевірити підвали та цокольні приміщення для укриттів на випадок загрози військового вторгнення. Також повідомив про доручення, аби на підприємствах міста провели навчання з питань дій в умовах воєнного стану.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

За його словами, два тижні робоча група перевіряє стан укриттів та відпрацьовує сценарії розвитку подій у Чернівцях в разі агресії Російської Федерації проти України.

Клічук звернувся до голів ОСББ та ЖБК, аби вони підготували речі першої необхідності в підвалах на випадок надзвичайних ситуацій та закликав містян не панікувати.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх людей.

У Міноборони Росії заявили, що частина збройних сил РФ закінчила військові навчання, підрозділи Західного та Південного округів почали повертати в постійні місця дислокації.

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