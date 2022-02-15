На "Порубному" у чернівчанина вилучили понад 21 тисячу доларів

На пункті пропуску "Порубне" українсько-румунського кордону у чернівчанина вилучили понад 21 тисячу доларів. Чоловік перевозив незадекларовані гроші.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької митниці у Facebook.

Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу "зелений коридор", чим заявив про те, що переміщувані ним предмети не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під заборони щодо вивезення з митної території України.

Під час огляду митники виявили незадекларовану валюту в розмірі 21 030 доларів. Гроші вилучили. Справу скерують до суду.

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