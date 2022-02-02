На території Чернівецької громади є 68 сховищ, у яких можна укриватися у випадку надзвичайних ситуацій. Ще понад півсотні — вже не придатні до укриття. Жителям Чернівців також можна укритися у підвалах своїх будинків.
У якому стані укриття та як діяти у разі надзвичайної ситуації — Суспільне дізналось у начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Володимира Самолюка та головного спеціаліста управління Володимира Затурського.
Хто зможе укритися у сховищах?
Люди, які подають воду й електрику, печуть хліб, довозять продукти та працівники інших підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.
Також у сховищах зможуть перебувати медики та хворі.
Де укриватися іншим?
Люди можуть використовувати підвали та цокольні приміщення власних будинків, а також швидкоспоруджувані приміщення. Радять не захаращувати ці кімнати, а разі необхідності перенести туди лавиці для сидіння, питну воду та запаси їжі.
Чи вистачить укриття для всіх?
За словами Самолюка, у сховищах зможуть перебувати до 50 тисяч чернівчан, в цьому разі на людину передбачено пів квадратного метра. У таких сховищах люди можуть перебувати до 48 годин.
Для усіх інших жителів міста вистачить підвальних приміщень.
Скільки у місті сховищ?
Загалом у місті понад 130 спеціалізованих захисних споруд. Частина з них вже не придатні для перебування людей всередині.
Від чого захищають сховища у Чернівцях?
За словами Самолюка, у сховищах люди зможуть захиститися від бомбардувань, обстрілів та осколків. Проте жодне зі сховищ не витримає прямого попадання бомби.
У сховищах має бути телефонний зв’язок, питна вода з розрахунком до 2 літрів на людину та протипожежні засоби.
Як діяти у випадку надзвичайної ситуації?
Взяти з собою документи, за можливості воду, продукти та одяг і йти найближче укриття, каже Затурський.
Коли востаннє будували захисні споруди?
Останню захисну споруду збудували у 1991 році. Також в радянський час всі об'єкти соціальної сфери будувалися зі сховищами.
Хто відповідає за утримання сховищ?
Відповідальність на балансоутримувачах та орендарях.
На відновлення та покращення сховищ міської комунальної власності кожні 5 років закладають гроші. На 68 таких споруд на 2021-2025 роки передбачений 1 мільйон 600 тисяч гривень, каже Затурський.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем.
- У випадку військового наступу Росії, Україна може мобілізувати від 2 до 2,5 мільйонів людей. Приблизно 420 тисяч людей в Україні мають військовий досвід, ще близько мільйона — посвідчення мисливця, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
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