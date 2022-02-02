На території Чернівецької громади є 68 сховищ, у яких можна укриватися у випадку надзвичайних ситуацій. Ще понад півсотні — вже не придатні до укриття. Жителям Чернівців також можна укритися у підвалах своїх будинків.

У якому стані укриття та як діяти у разі надзвичайної ситуації — Суспільне дізналось у начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Володимира Самолюка та головного спеціаліста управління Володимира Затурського.

Хто зможе укритися у сховищах?

Люди, які подають воду й електрику, печуть хліб, довозять продукти та працівники інших підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

Також у сховищах зможуть перебувати медики та хворі.

Суспільне Буковина Сховище вагонного депо у Чернівцях

Де укриватися іншим?

Люди можуть використовувати підвали та цокольні приміщення власних будинків, а також швидкоспоруджувані приміщення. Радять не захаращувати ці кімнати, а разі необхідності перенести туди лавиці для сидіння, питну воду та запаси їжі.

Чи вистачить укриття для всіх?

За словами Самолюка, у сховищах зможуть перебувати до 50 тисяч чернівчан, в цьому разі на людину передбачено пів квадратного метра. У таких сховищах люди можуть перебувати до 48 годин.

Суспільне Буковина У сховищах є фільтри для очистки повітря, вони працюють при ввімкненні

Для усіх інших жителів міста вистачить підвальних приміщень.

Скільки у місті сховищ?

Загалом у місті понад 130 спеціалізованих захисних споруд. Частина з них вже не придатні для перебування людей всередині.

Суспільне Буковина В укриттях також є туалет. На фото — туалет сховища локомотивного депо

Від чого захищають сховища у Чернівцях?

За словами Самолюка, у сховищах люди зможуть захиститися від бомбардувань, обстрілів та осколків. Проте жодне зі сховищ не витримає прямого попадання бомби.

Суспільне Буковина Вийти з укриття можна через евакуаційний вихід та вентиляційну шахту. На фото — вентиляційна шахта укриття вагонного депо

У сховищах має бути телефонний зв’язок, питна вода з розрахунком до 2 літрів на людину та протипожежні засоби.

Суспільне Буковина Три резервуари для питної води в укритті Центральної міської лікарні

Як діяти у випадку надзвичайної ситуації?

Взяти з собою документи, за можливості воду, продукти та одяг і йти найближче укриття, каже Затурський.

Коли востаннє будували захисні споруди?

Останню захисну споруду збудували у 1991 році. Також в радянський час всі об'єкти соціальної сфери будувалися зі сховищами.

Суспільне Буковина Аптечка сховища локомотивного депо

Хто відповідає за утримання сховищ?

Відповідальність на балансоутримувачах та орендарях.

На відновлення та покращення сховищ міської комунальної власності кожні 5 років закладають гроші. На 68 таких споруд на 2021-2025 роки передбачений 1 мільйон 600 тисяч гривень, каже Затурський.

Що відомо

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем.

У випадку військового наступу Росії, Україна може мобілізувати від 2 до 2,5 мільйонів людей. Приблизно 420 тисяч людей в Україні мають військовий досвід, ще близько мільйона — посвідчення мисливця, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

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