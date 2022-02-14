У Кропивницькому мешканці 35 пошкоджених вибухом газу квартир забрали речі зі своїх осель. Відселяють мешканців 71 квартири в першому та другому під’їздах. Поки триватимуть ремонтні роботи, люди житимуть в орендованих квартирах. Суспільне поспілкувалось з однією з таких родин.

Читайте також: викoнaвчий кoмітeт Кропивницької міськoї paди ухвалив рішення про виділення з резервного фонду міського бюджету 852 тисячі гpивeнь. Це гроші нa oплaту opeнди квартир мешканцям будинку на вулиці Попова, 24. Кожній родині виділять 12 тисяч гривень на житло. Це 4 тисячі гривень на місяць. Гроші мешканці отримають цього тижня на банківські картки, сказав міський голова Андрій Райкович.

Кропивничанин Костянтин Маруженко після вибуху жив з батьками у готелі. У пошкоджену квартиру їх пустили на пів години.

"У моїй оселі вибиті вхідні двері та пошкоджені міжкімнатні. Також потрібно відновлювати вітальню. У квартирі все розкидане, але зараз головне забрати одяг, спальні речі, подушки, покривало, щось із побутової техніки".

Суспільне Кропивницький

Зайти до осель мешканцям другого під’їзду дозволили після укріплення металевими підпорами підвалу та двох квартир на першому поверсі. Без супроводу представників підрядної будівельної організації нікого не пускають, пояснила Людмила Запорожець – начальниця житлово-експлуатаційної організації, на балансі якого багатоповерхівка.

"Ми обдзвонюємо всіх мешканців, щоб не дай боже ніхто не заходив у квартиру сам".

Суспільне Кропивницький

Родина Маруженків перевезла свої речі з пошкодженої квартири в орендовану двокімнатну. В ній є меблі, холодильник, газова плита, мікрохвильова піч.

"Зняли ми двокімнатну квартиру за чотири тисячі гривень у мікрорайоні Жадова. Думаю, ще дві тисячі гривень обійдеться нам оплата комунальних платежів. В міську раду написали заяву про допомогу в розмірі чотирьох тисяч гривень, ці гроші ще не отримали. Ми шукали житло самі, щоб не сплачувати рієлторську послугу".

Речниця міського голови Кропивницького Інна Примак розповіла Суспільному, що у міську раду надійшли 50 заяв на отримання грошей на оплату оренди квартир, десять звернень нині на опрацюванні, 11 людей заяви не писали.

Забирати речі мешканцям першого під’їзду дозволили впродовж тижня з 09:00 до 06:00. Другого під'їзду – з 12:00 до 13:00. Поруч з будинком цілодобово працює пункт обігріву. Тут можна пообідати, попити чаю та зігрітись.

Що відомо

2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.

Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко. 9 лютого у двох під'їздах відновили постачання газу

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